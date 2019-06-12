"Студенты" из Африки и Китая незаконно трудились на лесопилке в Киевской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает отдел коммуникации Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "По результатам проведенных мероприятий было выявлено 24 иностранца из Нигерии, Камеруна, Конго, Сьерра-Леоне и Кот-д'Ивуара и Китая", - сказано в сообщении.

Пограничники выяснили, что все они прибыли на территорию Украины под предлогом обучения в высших учебных заведениях.

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На самом деле иностранцы привлекались к незаконному труду на территории Украины.

"Сейчас принимаются меры по депортации "заробитчан" и устанавливается круг лиц, причастных к незаконному трудоустройству. Следственные действия продолжаются", - сообщили в Госпогранслужбе.

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