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12.06.19 10:37

"Студенты" из Африки и Китая незаконно трудились на лесопилке в Киевской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пограничники обнаружили на лесоперерабатывающем предприятии в Бориспольском районе 24 нелегалов из Китая и стран Африки. Они прибыли в Украину якобы для учебы в вузах, но на самом деле занимались нелегальным трудом.

Об этом сообщает отдел коммуникации Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам проведенных мероприятий было выявлено 24 иностранца из Нигерии, Камеруна, Конго, Сьерра-Леоне и Кот-д'Ивуара и Китая", - сказано в сообщении.

Пограничники выяснили, что все они прибыли на территорию Украины под предлогом обучения в высших учебных заведениях.

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На самом деле иностранцы привлекались к незаконному труду на территории Украины.

"Сейчас принимаются меры по депортации "заробитчан" и устанавливается круг лиц, причастных к незаконному трудоустройству. Следственные действия продолжаются", - сообщили в Госпогранслужбе.

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Студенты из Африки и Китая незаконно трудились на лесопилке в Киевской области 01
Студенты из Африки и Китая незаконно трудились на лесопилке в Киевской области 02
Студенты из Африки и Китая незаконно трудились на лесопилке в Киевской области 03
Студенты из Африки и Китая незаконно трудились на лесопилке в Киевской области 04
Студенты из Африки и Китая незаконно трудились на лесопилке в Киевской области 05

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