Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Военные прошлись колонной по центральным улицам города, держа в руках фотографии погибших побратимов.
"За время проведения антитеррористической операции, а позже Операции объединенных сил из воинской части А 2582 с местом дислокации в Черновцах погибли 24 военнослужащих, 300 - были ранены и травмированы", - сказал командир 80-й десантно-штурмовой бригады Владимир Шворак.
Присутствующие почтили минутой молчания память о погибших воинов .
На Центральной площади дети развернули огромный двадцатиметровый флаг. Пришли не только родные и друзья военных, но и рядовые буковинцы специально приехали, чтобы поздравить десантников с возвращением и поблагодарить за службу.