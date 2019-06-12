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12.06.19 12:17

Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы. ФОТОрепортаж

В Черновцах волонтеры и жители региона встретили военных десантников, вернувшихся из зоны проведения операции Объединенных сил после 8 месяцев выполнения задач на востоке страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Военные прошлись колонной по центральным улицам города, держа в руках фотографии погибших побратимов.

"За время проведения антитеррористической операции, а позже Операции объединенных сил из воинской части А 2582 с местом дислокации в Черновцах погибли 24 военнослужащих, 300 - были ранены и травмированы", - сказал командир 80-й десантно-штурмовой бригады Владимир Шворак.

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Присутствующие почтили минутой молчания память о погибших воинов .

На Центральной площади дети развернули огромный двадцатиметровый флаг. Пришли не только родные и друзья военных, но и рядовые буковинцы специально приехали, чтобы поздравить десантников с возвращением и поблагодарить за службу.

Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 01
Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 02
Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 03
Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 04
Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 05
Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 06
Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 07
Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 08
Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 09
Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 10
Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 11
Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 12
Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 13
Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 14
Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 15
Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 16

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