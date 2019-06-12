Прокурор в Мариуполе сбил женщину на пешеходном переходе. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"По предварительной информации, 11 июня 2019 автомобиль Mitsubishi Outlander XL под управлением заместителя руководителя одного из отделов прокуратуры Донецкой области совершил наезд на женщину, пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход госпитализирован с травмами", - сказано в сообщении.

Следствие по факту нарушения правил безопасности дорожного движения ведут специалисты территориального управления ГБР, расположенного в Краматорске.

Прокурору грозит лишение свободы сроком до 3 лет.

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