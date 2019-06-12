Тактические учения с боевой стрельбой подразделений реактивной артиллерии проходят на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Артиллеристы тренируют навыки ведения боя и маскировки позиций в условиях максимально приближенных к боевым. В частности, были отработаны действия пунктов управления реактивного артиллерийского дивизиона с выходом подразделений на огневые позиции и осуществлением наведения на цель. Кроме классических ситуаций, реактивщикам ставили и неожиданные для них задачи.

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"Сейчас мы уничтожали радиолокационную станцию ​​противника "прямой наводкой". Такую задачу, именно прямой наводкой, наш дивизион выполнял впервые, в основном мы ведем огонь с закрытых огневых позиций. Такую тактику уничтожения противника из БМ-21 "Град" артиллеристы-реактивщики применяют при внезапном обнаружении целей", - рассказал врио командира реактивного артиллерийского дивизиона Юрий Пилипенко.

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На месте "Грады" не стоят - предусмотрена отработка нормативов по развертыванию из походного в боевое положение и наоборот, и быстрой смены позиций после выполнения учебно-боевых задач.