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12.06.19 17:29

Два пулемета, два гранатомета, снайперская винтовка и четыре автомата, - СБУ обнаружила схрон с оружием в Дружковке. ФОТО

В рамках осуществления мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, совместно с Нацполицией обнаружили в Донецкой области тайник с военными средствами поражения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ. 

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы получили информацию, что на территории одного из частных домовладений в городе Дружковка находится арсенал с оружием. Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в хозяйственном помещении усадьбы два ручных противотанковых гранатомета РПГ-26, два пулемета РПК, снайперскую винтовку, огнемет МРО-А российского производства и четыре автомата Калашникова.

По предварительной информации, схрон был оборудован летом 2014 участником одного из незаконных вооруженных формирований, который планировал использовать оружие для совершения террористических актов на подконтрольной украинской власти территории. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств дела".

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Два пулемета, два гранатомета, снайперская винтовка и четыре автомата, - СБУ обнаружила схрон с оружием в Дружковке 01
Два пулемета, два гранатомета, снайперская винтовка и четыре автомата, - СБУ обнаружила схрон с оружием в Дружковке 02
Два пулемета, два гранатомета, снайперская винтовка и четыре автомата, - СБУ обнаружила схрон с оружием в Дружковке 03

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