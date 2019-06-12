Хомчак провел переговоры с делегацией американской организации "Атлантический совет". ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "12 июня 2019, в Киеве состоялась встреча начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Руслана Хомчака с членом наблюдательного совета "Атлантического совета" генералом (в отставке) Дэвид Петреусом и директором Евразийского центра "Атлантического совета" господином Джоном Хербстом.

В ходе встречи стороны обсудили текущую военно-политическую ситуацию в Украине и на ее границах, актуальную информацию о вызовов и угроз в районе проведения операции Объединенных сил.

Генерал-лейтенант Руслан Хомчак выразил слова благодарности Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку Вооруженных Сил Украины в противодействии агрессии со стороны Российской Федерации".

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