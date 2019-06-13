Российский ОМОН в масках и с автоматами оцепил рынок в оккупированном Симферополе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook активист Шакир Шакиров.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео По его информации, есть задержанные.

"Республика Крым г. Симферополь рынок "Привоз". ФМС с помощью ОМОНа в масках и с автоматами, оцепили рынок и проверяют паспорта у людей не славянской внешности в том числе и у крымских татар, есть задержанные", - написал он.

Как сообщает Крым.Реалии со ссылкой на очевидцев, силовики пришли на рынок утром. Среди них – сотрудники ОМОНа и Федеральной миграционной службы России. У входа на рынок стоит "автозак". Покупателей до сих пор не пускают.

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Официальной информации от подконтрольных России силовых ведомств Крыма по этому поводу пока нет.

Отмечается, что российские силовики и раньше устраивали проверки на рынках Симферополя. Так, 26 апреля 2017 года сообщалось, что о рейде на радиорынке в районе Центрального рынка Симферополя. Территорию оцепили, у торговцев проверяли документы, был один задержанный. Ранее 6 апреля сотрудники ОМОН оцепили Центральный рынок Симферополя. Тогда российские силовики задержали около 80 человек "неславянской внешности". В управлении российской полиции в Крыму назвали задержания на рынке Симферополя "плановыми рабочими мероприятиями".



Фото: Шакиров/Facebook