Пять лет назад бойцы Нацгвардии, ВСУ и добробатов освободили Мариуполь от пророссийских наемников. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вспоминаем как проходило освобождение города от российских наемников. Когда-то мы даже представить не могли, что на нашу землю придут захватчики. Сейчас мы читаем воспоминания тех, кто дал возможность поднять украинские флаги над городом у моря", - говорится в сообщении МВД в Facebook.







"Именно сегодня, 13 июня 2014 года, я, будучи полковником, и еще с одним безумцем подполковником милиции Сергеем Матвийчуком утром приехали на улицу Греческая в Мариуполе бороться с террористами. Что у нас было? Два пистолета, легковой автомобиль и невероятное желание очистить город от бандитов. И этот день стал первым днем победы нашей страны над бандами террористов, которые почуяли вкус крови, произвола и беззакония", - вспоминает те события замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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Напомним, примерно с середины апреля 2014 года Мариупольский горсовет был под контролем пророссийских наемников.

9 мая 2014-го российские спецслужбы спланировали полный захват города. Под прикрытием массовой демонстрации горожан 9 мая диверсионная группа "Мангуст", связанная с бандой террористов "Восток", предприняла попытку захвата городского управления милиции Мариуполя и завладения оружием.

"При попытке спастись из здания УВД от пуль бандитов погибли милиционер Михаил Ермоленко и начальник ГАИ города Виктор Саенко.



На защиту здания УВД направились немногие подразделения, которые были готовы действовать. Вначале львовская Нацгвардия направлиась к УВД и попала под плотный огонь. Террористы вели огонь прямо из толпы. 21-летний сержант Богдан Шлемкевич погиб на месте.



Подразделение "Азова" выдвинулось на помощь - они вступили в бой с террористами в самом здании и на подходах. В ходе боя пал смертью храбрых киевлянин Родион Добродомов. Знание местности и взаимодействие с безоружной толпой давало диверсантам серьезное преимущество.



В бою в городе погиб днепропетровец из 20-го батальона Олег Эйсмант.



Здание горотдела было сожжено дотла..." - описывал те события главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Тогда защитникам Мариуполя пришлось отступить, чтобы избежать жертв среди мирного населения. "После отхода боевикам удалось занять несколько зданий в центре города, начались грабежи. Украинское руководство не хотело, чтобы были жертвы среди мирного населения. В городе продолжили работу разведгруппы добровольцев, подразделения уголовного розыска МВД, контрразведка СБУ", - писал журналист.

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Однако уже через месяц, 13 июня 2014 года была проведена операция по полному освобождению Мариуполя от боевиков. Ее проводили добровольческий спецбатальон "Азов" в качестве штурмового отряда, а также батальон "Днепр" и Нацгвардия. Детально о ходе спецоперации и дальнейшей зачистке города от террористов читайте в материале "Как батальон "Азов" освободил Мариуполь от террористов".