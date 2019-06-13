Детонаторы, пластид, противопехотная мина и гранаты: на Лысой горе в Киеве обнаружен тайник с боеприпасами, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Два пакета с боеприпасами и взрывчаткой были спрятаны на Лысой горе. Схрон обнаружили детективы и участковые офицеры Голосеевского управления полиции совместно с сотрудниками управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве во время обследования территории. На месте находки работали эксперты-взрывотехники, а следователи задокументировали событие", - сказано в сообщении.

Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, что всего изъято 53 предмета, внешне похожих на боеприпасы и взрывчатку: противопехотная мина, пять тротиловых шашек разного веса, 100 грамм пластида, два взрывателя, десять запалов к различным гранатам, восемь корпусов гранат, шестнадцать патронов калибра 9 мм, два электродетонатора и восемь капсюль-детонаторов. Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

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По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Правоохранители проводят необходимые мероприятия для установления и задержания лица или лиц, причастных к совершению данного преступления.