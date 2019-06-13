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13.06.19 12:46

Контрразведка СБУ предотвратила крупную диверсию на объекте критической инфраструктуры на Харьковщине. ФОТО

Сотрудники Департамента контрразведки Службы безопасности Украины предотвратили в Харьковской области диверсию на объекте критической инфраструктуры.

Контрразведка СБУ предотвратила крупную диверсию на объекте критической инфраструктуры на Харьковщине. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, оперативники совместно со спецназом "Альфы" задержали местного жителя после того, как он заложил и попытался привести в действие взрывное устройство на территории комплекса подготовки воды "Днепр" в селе Краснопавловка, принадлежащего "Харьковводоканалу".

По словам задержанного, в феврале 2019 года он был завербован сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ в российском городе Белгород и получил задание совершить это преступление.

Диверсант заложил взрывчатку в непосредственной близости к емкости с хлором, которая используется в процессе очистки воды и, в случае повреждения, восстановлению не подлежит.

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По предварительным данным, мощность взрывчатки эквивалентна двум килограммам тротила. Взрыв мог привести к дестабилизации социально-экономической ситуации в регионе из-за прекращения поставок воды в Харьков.

Контрразведка СБУ предотвратила крупную диверсию на объекте критической инфраструктуры на Харьковщине 01
Контрразведка СБУ предотвратила крупную диверсию на объекте критической инфраструктуры на Харьковщине 02
Контрразведка СБУ предотвратила крупную диверсию на объекте критической инфраструктуры на Харьковщине 03

Мужчине объявлено о подозрении по статье "Диверсия". Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, продолжаются неотложные оперативно-следственные мероприятия.

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