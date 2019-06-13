Аваков - участникам парламентских выборов: соблюдайте Закон и сотрудничайте с МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД, об этом сегодня, 13 июня, во время совещания сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

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"Относительно внеочередных выборов народных депутатов. Продолжается разбирательство относительно правовой позиции этих выборов в Конституционном Суде, мы не можем прогнозировать решение КСУ, это не наша компетенция. Но мы должны быть готовы к любому варианту. Это уже наша компетенция, поэтому мы готовимся к обеспечению выборов по всем возможным позициям", - сказал Аваков.

"Наша система достойно сдала экзамен на предыдущих выборах президента, у нас есть хорошая оценка общества, наблюдателей иностранных государств. Позиция МВД на любых выборах будет неизменной - политическая нейтральность, равноудаленность и неуклонное обеспечение прав участников", - подчеркнул министр.

Также Аваков отметил, что демократия - это, прежде всего, безупречная процедура, поэтому призвал всех кандидатов вести избирательную кампанию в строгом соответствии с законами Украины, не применять сомнительные и противозаконные схемы и сотрудничать с представителями МВД.

"Для того, чтобы гарантировать равноудаленность системы МВД на парламентских выборах, я лично принял решение не принимать политического участия в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты. Я, как министр, честно выполню свои обязанности по координации полиции, ГСЧС, Госпогранслужбы, миграционной службы и Нацгвардии", - сказал он.

Аваков подчеркнул, что рабочая группа МВД возобновила свою работу и продолжает тесно сотрудничать с ЦИК и гражданской сетью ОПОРА.

Глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что на подготовительном этапе избирательной кампании полиция уже реализовала ряд мероприятий.

"В частности с 24 мая в регионах были развернуты ситуационные центры. На их базе налажен сбор информации о событиях связанных с избирательным процессом, обеспечивается ежедневный анализ ситуации. За предыдущие 20 дней зарегистрировано 75 заявлений и сообщений о преступлениях и событиях, связанных с избирательным процессом, которые в основном касались фактов подкупа избирателей, 30 фактов, и незаконной агитации - 25. По этим заявлениям начато два уголовных производства по факту подкупа в Луганской области. Также составлены 2 административных протокола, связанных с нарушением правил агитации", - сказал Князев.

По его словам, начиная с 15 по 28 июля личный состав Нацполиции будет переведен на усиленный вариант несения службы: "Предварительно для обеспечения правопорядка нами планируется привлечь 70 000 полицейских, а также курсантов и работников вузов системы МВД".

Также полицейские снова пройдут обучение с представителями ОПОРА, кроме того будут проведены трехдневные учебные сборы во всех областях.

Исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии Украины Николай Балан отметил, что для участия в несении службы во время охраны общественного порядка планируется более 13,5 тыс военнослужащих.

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"Несение службы спланировано таким образом, чтобы каждый военнослужащий имел возможность проголосовать", - подчеркнул Николай Балан.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин подчеркнул, что личный состав службы будет переведен на усиленный вариант несения службы с 15 июля.

"На каждом избирательном участке будут дежурить пожарные расчеты, кроме того на дежурстве будут 7 воздушных судов. Будут подготовлены 80 пиротехнических расчетов, а это 350 человек личного состава и 130 единиц техники. Всего в период выборов на дежурстве будут находиться 39 тыс. человек личного состава и 2300 единиц техники", - сказал Чечеткин.

По его словам, будет введен контроль за соблюдением пожарной безопасности на избирательных участках.

Первый заместитель Председателя Государственной пограничной службы Украины Юрий Гресько отметил, что ведомство начало подготовку к внеочередным парламентским выборам: "Среди приоритетов качественный пограничный контроль, пропуск наблюдателей и журналистов, прибывающих в Украину для освещения выборов. Особое внимание уделяется сфере безопасности: предупреждение въезда лиц из категории риска, недопущение перемещения оружия и средств террора, а также избежание провокаций на границе".

Аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев подчеркнул большую роль МВД в обеспечении законности выборов президента:



Фото: сайт МВД

"По результатам президентских выборов ОПОРА положительно оценила роль полиции в части реагирования на нарушения избирательного законодательства на протяжении всей избирательной кампании. Впервые удалось обеспечить реакцию на нарушения правил ведения предвыборной агитации и реагировать на сложные случаи подкупа избирателей. Но мы предлагаем со своей стороны считать, что эта внеочередная парламентская компания является сложной. Это связано с тем, что у нас будет больше субъектов избирательного процесса. Поэтому, перед нами стоят очень серьезные случаи, но надеюсь что мы совместно справимся с этими задачами и покажем новые стандарты реагирования на нарушения избирательного законодательства ", - сказал Клюжев.