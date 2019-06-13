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13.06.19 14:39

Военный атташе США ознакомился с оперативной ситуацией в зоне ООС, - Командование морской пехоты ВМС ВСУ. ФОТОрепортаж

Представители Аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Украине осуществили рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил на Донбассе, где узнали у представителей Командования морской пехоты ВМС ВСУ о текущей оперативной обстановке и ситуации с безопасностью в их полосе ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба Командования морпехов на странице в соцсети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Военный атташе при посольстве США в Украине - полковник Пол Шмит, и помощник военного атташе при посольстве США в Украине - подполковник Эрик Адамс провели рабочую встречу с представителями Командования морской пехоты ВМС ВС Украины, в ходе которой состоялось ознакомление с текущей ситуацией с безопасностью и оперативной ситуацией в районе проведения ООС в полосе ответственности подчиненных подразделений, изучение тактики действий подразделений (групп) российских оккупационных войск и мероприятий по противодействию, применяемых украинскими подразделениями", - говорится в сообщении.

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Военный атташе США ознакомился с оперативной ситуацией в зоне ООС, - Командование морской пехоты ВМС ВСУ 01
Военный атташе США ознакомился с оперативной ситуацией в зоне ООС, - Командование морской пехоты ВМС ВСУ 02
Военный атташе США ознакомился с оперативной ситуацией в зоне ООС, - Командование морской пехоты ВМС ВСУ 03
Военный атташе США ознакомился с оперативной ситуацией в зоне ООС, - Командование морской пехоты ВМС ВСУ 04
Военный атташе США ознакомился с оперативной ситуацией в зоне ООС, - Командование морской пехоты ВМС ВСУ 05
Военный атташе США ознакомился с оперативной ситуацией в зоне ООС, - Командование морской пехоты ВМС ВСУ 06

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