Полиция начала служебное расследование по факту конфликта правоохранителей и активиста "Гражданской позиции" в Виннице. У пострадавшего диагностировали перелом черепа. ФОТО

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.

"11 июня около 23 часов во время документирования совершения правонарушения, а именно факта незаконного хранения гранаты РГД-5 жителем г.. Виннице, оперуполномоченный сектора криминальной полиции Киевского отделения полиции обратился к прохожему с просьбой присутствовать в качестве понятого. В ответ мужчина отреагировал агрессивно и спровоцировал конфликт, в ходе которого он получил телесные повреждения. По словам оперативника, в ходе конфлиту он оттолкнул мужчину. Тот упал на асфальт и ударился головой. Полицейский оказал пострадавшему неотложную медицинскую помощь и вызвал скорую для дальнейшей его госпитализации", - заявили в полиции.

На место происшествия выезжало руководство ГУНП, работники инспекции по личному составу УКЗ ГУНП и ДВБ в Винницкой области.

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По данному факту проводится служебное расследование. Работник сектора криминальной полиции и руководитель Киевского отделения полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей на период проведения расследования.

Информация о происшествии направлена ​​в Государственный бюро расследований.

В Государственном бюро расследований Украины сообщили, что следователями теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, проводится досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного неосторожного нанесения тяжкого телесного повреждения работником полиции во время несения службы (ст. 128 Уголовного кодекса Украины).

Вместе с тем, в Бюро отметили, что "полицейский оттолкнул гражданина и он упал на асфальтовое покрытие" и в результате был доставлен и госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи "с многочисленными черепно-мозговыми травмами".

Жена пострадавшего Леся Комарницкая рассказала винницкому сайту 20minut.ua, что состояние ее мужа врачи называют стабильно тяжелым. У Комарницкого диагностировали трещину основания черепа, он находится в медикаментозной коме, на аппарате искусственного дыхания.

"Говорят, что такая травма вышла из-за того, что ему нанесли неожиданный резкий удар сзади", – сказала изданию Леся Комарницкая.

Снимок МРТ, предоставленный женой Александра. Он сейчас в реанимации - в состоянии комы.

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Александр ехал домой от своего больного дяди. Навещал его после возвращения из больницы.Она с мужем разговаривала по телефону примерно за полчаса до происшествия на остановке "Водоканал", в 22.30. Тогда муж сказал, что скоро будет. Двоюродный брат провел его к остановке и оставил ждать транспорт.

- Все нормально было, - рассказывает Леся о последнем разговоре с мужем. - В хорошем настроении человек, адекватный, а не так, как они сейчас рассказывают, что, может, пьяный был, поэтому агрессивен. Он трезвый был. Не пил. Я сказала, чтобы ехал домой уже, он: "Да, сейчас буду выезжать". - После 23 часов, как ощущение какое-то было, начала звонить ему снова, - продолжает женщина. - Он уже не брал трубку. До полуночи звонили - не брал. И уже после полуночи взяли в больнице телефон и сказали, что он находится в реанимации, без сознания, черепно-мозговая травма, перелом черепа...

- Начальник с заместителем этого полицейского, который, по их версии, толкнул, не знаю, приезжали к нам в больницу, - говорит Леся Комарницкий. - Просили прощения. И просили никуда не заявлять, не разглашать, поскольку все равно оно везде будет в прессе. Но я обратилась. Написала заявление в прокуратуру области, потому что начали писать такое на Сашу.

Супруги Комарницкие

Жена категорически не верит в официальную версию. Говорит, ее муж не мог "по неизвестным причинам отреагировать агрессивно".

- Зная своего мужа, а мы с ним 18 лет вместе, 100 процентов он не мог себя вести так, как они написали, - говорит Леся. - Руководители сказали, что он стоял на остановке "Водоканал", полицейские подошли и предложили быть понятым, а он отказал. Не знаю. Что-то произошло. А что именно? Состоялось избиения, значит, за отказ быть понятым? Как это так? Не могло такого быть, что он там бросался на сотрудников. Помогите разобраться.

- Я спрашивала у начальников, которые приходили, откуда его скорая забрала, кто вызвал скорую? Говорят, что он кричал, а люди вызывали. Значит свидетели есть, - говорит жена Александра. - Думаю, только благодаря свидетелям мы узнаем правду. Лишь бы они своих "свидетелей" не подставили.