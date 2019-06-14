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14.06.19 10:51

Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей. ФОТОрепортаж

Ночью, 14 июня, наемники РФ совершили обстрел жилых кварталов Марьинки (Донецкая область).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Перед рассветом, около 4 утра, наемники РФ совершили обстрел жилых кварталов Марьинки. Обстрелы жилых кварталов были прицельными и целенаправленными. Наемники РФ вели огонь из вооружения крупного калибра. 

В результате обстрелов ранены 5 мирных жителей.

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"Утром в дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообщение о том, что в результате обстрела жилых кварталов города Марьинка повреждены частные дома и есть раненые среди гражданского населения. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство полиции. Правоохранители задокументировали повреждения трех жилых домов по улице Шевченко и Героев Чернобыля. По улице Шевченко в д.292 проживает большая семья из 7 человек, 4 из них получили ранения различной степени тяжести. 86-летний дедушка, 57-летняя  и 30-летняя женщины, а также 9-летний ребенок госпитализированы в больницу. В тяжелом состоянии находится дедушка. Ребенок получил легкую контузию", - рассказали в полиции Донетчины. добавив, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ст.258 "Террористический акт".

Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 01
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 02
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 03
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 04
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 05
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 06
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 07
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 08
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 09
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 10
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 11
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 12
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 13
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 14
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 15
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 16
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 17
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 18
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 19

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