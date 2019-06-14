68% украинцев поддержали бы на референдуме вступление Украины в ЕС, 51% - в НАТО, - опрос "Социса". ИНФОГРАФИКА

Таковы результаты исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", передает Цензор.НЕТ.

68,1% опрошенных проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 17,1% были бы против, 5,9% не принимали бы участие в референдуме, 8,9% отказались или не знали ответа на вопрос.

51,1% ответили бы утвердительно на вопрос референдума о вступлении Украины в НАТО, 29,4% проголосовали бы против, 7,4% не участвовали бы в референдуме, а 12,1% отказались или не знали ответа.

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Исследование проводилось 29 мая - 6 июня. Было опрошено 4000 респондентов, статистическая погрешность выборки составила +/-1,6%.





