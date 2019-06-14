На подозреваемого в нападении на харьковского телеоператора Макарюка Козлюка надели электронный браслет, - полиция. ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 14 июня, электронное средство контроля к подозреваемому было применено. Круглосуточный контроль по месту нахождения подозреваемого осуществляет специальный отдел ГУ Нацполиции в Харьковской области", - говорится в сообщении.

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Накануне суд отправил подозреваемого в избиении оператора под круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля.

Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала Вадим Макарюк: камера разбита, сам он до сих пор находится в реанимации.

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