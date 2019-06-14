На юге Украины разоблачили схему незаконной перевозки украинцев в Россию через оккупированный Крым. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в АР Крым (с дислокацией в г. Херсон.) под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым при силовой поддержке спецподразделения "ДОЗОР" прекратили деятельность противоправной группы, которая занималась незаконной переправкой граждан в Российскую Федерацию через Крым. Правоохранители провели санкционированные обыски в местах проживания фигурантов дела в г. Днепр, а также в их транспортных средствах", - сказано в сообщении.

По результатам обысков представители межведомственной группы обнаружили и изъяли, в частности, два автомобиля, которые непосредственно использовались для незаконной перевозки граждан.

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Организатору перевозок сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьями 332 и 332-1 УК Украины. Ему грозит от 2 до 5 лет заключения с конфискацией автомобилей.

В Госпогранслужбе сообщают, что таких "перевозчиков" правоохранители уже задерживали в 2017 и 2018 годах.







