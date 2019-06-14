Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
14.06.19 19:30

Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр "Эдельвейс". ФОТОрепортаж

На Прикарпатья торжественно встретили воинов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", вернувшихся из района проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр Эдельвейс 01

На центральную площадь Коломыи пришли сотни людей, руководители города, района и области, представители духовенства.

Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр Эдельвейс 02
Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр Эдельвейс 03

Смотрите: Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы. ФОТОрепортаж

Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр Эдельвейс 04
Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр Эдельвейс 05

Это была третья ротация воинов бригады в район проведения ООС. На этот раз "эдельвесам" была поручена оборона одного из самых тяжелых участков: Крымское, Новотошковка, Желобок. Ежедневно российско-террористические войска обстреливали позиции прикарпатцев из тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр Эдельвейс 06
Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр Эдельвейс 07

Смотрите также: На Одесчину из зоны проведения ООС вернулись военнослужащие зенитно-ракетной бригады. ФОТОрепортаж

Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр Эдельвейс 08
Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр Эдельвейс 09
Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр Эдельвейс 10

Не обошлось без потерь. За время этой ротации навечно в списки части занесены фамилии 10 славных сынов Украины.

Смотрите: Львов простился с воином 10 бригады Романом Досяком, смертельно раненным оккупантами РФ на Луганщине. ФОТО

Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр Эдельвейс 11
Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр Эдельвейс 12

Читайте: 10-я ОГШБр с начала года уничтожила на Донбассе 5 единиц вражеской военной техники с помощью ПТРК "Стугна-П", - Порошенко

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100