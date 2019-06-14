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14.06.19 20:43

Меценаты в течение 3 месяцев передадут в регионы 200 новых автомобилей скорой помощи, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал передачу в регионы 200 новых автомобилей скорой помощи, купленных за деньги меценатов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в Фейсбук.

Меценаты в течение 3 месяцев передадут в регионы 200 новых автомобилей скорой помощи, - Зеленский 01

"Сегодня в Украине более 100 детских больниц в областных и районных центрах. Рядом со мной - одна из 200 специальных скорых, которые будут переданы им. Приобретены не за бюджетные средства, а по договоренности с меценатами", - написал Зеленский.

Меценаты в течение 3 месяцев передадут в регионы 200 новых автомобилей скорой помощи, - Зеленский 02

По словам Президента 136 скорых Peugeot и Ford поедут в города. 64 скорых Toyota Sequoia и других автомобилей с повышенной проходимостью будут переданы сельским общинам.

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Меценаты в течение 3 месяцев передадут в регионы 200 новых автомобилей скорой помощи, - Зеленский 03
Меценаты в течение 3 месяцев передадут в регионы 200 новых автомобилей скорой помощи, - Зеленский 04

Первые 30 скорых попадут в больницы уже в ближайшие дни, остальные автомобили - в течение трех месяцев.

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Меценаты в течение 3 месяцев передадут в регионы 200 новых автомобилей скорой помощи, - Зеленский 05

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