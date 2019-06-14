Меценаты в течение 3 месяцев передадут в регионы 200 новых автомобилей скорой помощи, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в Фейсбук.

"Сегодня в Украине более 100 детских больниц в областных и районных центрах. Рядом со мной - одна из 200 специальных скорых, которые будут переданы им. Приобретены не за бюджетные средства, а по договоренности с меценатами", - написал Зеленский.

По словам Президента 136 скорых Peugeot и Ford поедут в города. 64 скорых Toyota Sequoia и других автомобилей с повышенной проходимостью будут переданы сельским общинам.

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Первые 30 скорых попадут в больницы уже в ближайшие дни, остальные автомобили - в течение трех месяцев.

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