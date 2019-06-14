Выпуск в Национальном университете обороны: дипломы получили 625 специалистов оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки. ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 июня, в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского состоялся торжественный выпуск военных специалистов оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Министерства обороны.

Завершили обучение и получили дипломы 652 военных специалиста оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки.

"Они овладели современными подходами в управлении подразделениями, планировании серьезных боевых операций, изучили прогрессивные методы моделирования боевых действий и уже в ближайшее время усилят способности отечественных Вооруженных Сил Украины на разных направлениях", - сказано в сообщении Минобороны.

"Я благодарю всех за мужество и героизм, за то, что вы нашли в себе силы и воевать, и учиться. Горжусь вами, господа офицеры! " - поприветствовал выпускников министр обороны Украины Степан Полторак.

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