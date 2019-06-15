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15.06.19 10:01

Жуткое ДТП в Киеве: Возле Ocean Plaza столкнулись Skoda и Chevrolet - погибли четыре человека. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В субботу, 15 июня, в Киеве на Демеевке на мосту по бульвару Дружбы народов возле ТРЦ Okean Plaza около 8:00 столкнулись Skoda Superb и Chevrolet Aveo. К сожалению, в аварии никто не выжил — погибли четыре человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Информатор" сообщает с места происшествия.

По предварительной информации, Skoda двигалась в сторону метро Дружбы народов и на скорости влетела в Chevrolet. От сильного удара Aveo буквально разорвало на части. Части авто разбросаны в 30-40 метрах друг от друга.

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Предварительно, на месте аварии погибли два человека из Skoda и два — из Chevrolet. Трое мужчин и одна женщина скончались до приезда медиков.

По состоянию на 9:40 по бульвару Дружбы Народов образовалась тянучка в обе стороны, полиция регулирует движение. На месте работали медики, сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Также на месте работали спасатели, которые пытались убрать части Chevrolet с проезжей части. Причины инцидента установит следствие.

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Жуткое ДТП в Киеве: Возле Ocean Plaza столкнулись Skoda и Chevrolet - погибли четыре человека 01
Жуткое ДТП в Киеве: Возле Ocean Plaza столкнулись Skoda и Chevrolet - погибли четыре человека 02
Жуткое ДТП в Киеве: Возле Ocean Plaza столкнулись Skoda и Chevrolet - погибли четыре человека 03
Жуткое ДТП в Киеве: Возле Ocean Plaza столкнулись Skoda и Chevrolet - погибли четыре человека 04
Жуткое ДТП в Киеве: Возле Ocean Plaza столкнулись Skoda и Chevrolet - погибли четыре человека 05
Жуткое ДТП в Киеве: Возле Ocean Plaza столкнулись Skoda и Chevrolet - погибли четыре человека 06
Жуткое ДТП в Киеве: Возле Ocean Plaza столкнулись Skoda и Chevrolet - погибли четыре человека 07
Жуткое ДТП в Киеве: Возле Ocean Plaza столкнулись Skoda и Chevrolet - погибли четыре человека 08
Жуткое ДТП в Киеве: Возле Ocean Plaza столкнулись Skoda и Chevrolet - погибли четыре человека 09
Жуткое ДТП в Киеве: Возле Ocean Plaza столкнулись Skoda и Chevrolet - погибли четыре человека 10
Жуткое ДТП в Киеве: Возле Ocean Plaza столкнулись Skoda и Chevrolet - погибли четыре человека 11
Жуткое ДТП в Киеве: Возле Ocean Plaza столкнулись Skoda и Chevrolet - погибли четыре человека 12
Жуткое ДТП в Киеве: Возле Ocean Plaza столкнулись Skoda и Chevrolet - погибли четыре человека 13
Жуткое ДТП в Киеве: Возле Ocean Plaza столкнулись Skoda и Chevrolet - погибли четыре человека 14

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