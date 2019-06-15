Жуткое ДТП в Киеве: Возле Ocean Plaza столкнулись Skoda и Chevrolet - погибли четыре человека. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Информатор" сообщает с места происшествия.

По предварительной информации, Skoda двигалась в сторону метро Дружбы народов и на скорости влетела в Chevrolet. От сильного удара Aveo буквально разорвало на части. Части авто разбросаны в 30-40 метрах друг от друга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое 16-летних парней погибли при столкновении мотоциклов ИЖ и Suzuki на Луганщине, пассажирка госпитализирована, - полиция

Предварительно, на месте аварии погибли два человека из Skoda и два — из Chevrolet. Трое мужчин и одна женщина скончались до приезда медиков.

По состоянию на 9:40 по бульвару Дружбы Народов образовалась тянучка в обе стороны, полиция регулирует движение. На месте работали медики, сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Также на месте работали спасатели, которые пытались убрать части Chevrolet с проезжей части. Причины инцидента установит следствие.

Читайте также: Смертельное ДТП в Польше: 6 погибших, пострадавших спасал гражданин Украины. ФОТОрепортаж































