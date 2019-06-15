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15.06.19 10:25

Более 3 млн саженцев для восстановления вырубленных лесов Карпат будут выращены на Львовщине, - Минэкологии. ФОТОрепортаж

Такое количество посадочного материала обеспечит модернизация Львовского лесного селекционно-семенного центра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов Украины, 

По словам Министра Остапа Семерака, Минприроды выделило средства, в частности, на реконструкцию цеха посева, теплиц и лесопитомника.

"Такой объект будет продуцировать необходимое количество посадочного материала для восстановления лесов в Карпатском регионе. Для Минприроды - это один из приоритетов", - отметил Семерак.

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Кроме того, министр подчеркнул важность сотрудничества с местными общинами по восстановлению саженцами вырубленных лесов, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления.

"Минприроды заинтересовано, чтобы на этих территориях восстанавливались краснокнижные растения, деревья, которые растут на объектах природно-заповедного фонда во Львовской области, в том числе в Карпатском регионе", - резюмировал министр.

Семерак находится с рабочей поездкой на Львовщине, в ходе которой посетил Лесной селекционно-семеноводческий центр в поселке Брюховичи неподалеку от областного центра.

Более 3 млн саженцев для восстановления вырубленных лесов Карпат будут выращены на Львовщине, - Минэкологии 01
Более 3 млн саженцев для восстановления вырубленных лесов Карпат будут выращены на Львовщине, - Минэкологии 02
Более 3 млн саженцев для восстановления вырубленных лесов Карпат будут выращены на Львовщине, - Минэкологии 03
Более 3 млн саженцев для восстановления вырубленных лесов Карпат будут выращены на Львовщине, - Минэкологии 04

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