Более 3 млн саженцев для восстановления вырубленных лесов Карпат будут выращены на Львовщине, - Минэкологии. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов Украины,
По словам Министра Остапа Семерака, Минприроды выделило средства, в частности, на реконструкцию цеха посева, теплиц и лесопитомника.
"Такой объект будет продуцировать необходимое количество посадочного материала для восстановления лесов в Карпатском регионе. Для Минприроды - это один из приоритетов", - отметил Семерак.
Кроме того, министр подчеркнул важность сотрудничества с местными общинами по восстановлению саженцами вырубленных лесов, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления.
"Минприроды заинтересовано, чтобы на этих территориях восстанавливались краснокнижные растения, деревья, которые растут на объектах природно-заповедного фонда во Львовской области, в том числе в Карпатском регионе", - резюмировал министр.
Семерак находится с рабочей поездкой на Львовщине, в ходе которой посетил Лесной селекционно-семеноводческий центр в поселке Брюховичи неподалеку от областного центра.