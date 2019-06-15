В штабе ООС обнародовали детали обстрела Марьинки: террористы били по жилым домам из ствольной артиллерии калибра 122 мм. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook штаба ООС.

Отмечается, что во время обстрела была использована ствольная артиллерия калибра 122 мм, в частности 2 осколочно-фугасных снаряда.

В результате обстрела был сильно поврежден жилой дом, который, по оценке специалистов, восстановлению не подлежит.

"Кроме того, во время ужасного обстрела, в доме находилась семья. Это дедушка, муж и жена, дочь и племянница, а также двое внуков – двухлетний мальчик и восьмилетняя девочка. Вследствие обстрелов из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, члены семьи, среди которых маленькая девочка Варвара, получили ранения различных степеней тяжести", - сообщают в штабе ООС.

В штабе подчеркнули, что указанные факты "свидетельствуют о сознательном нарушении вооруженными формированиями РФ всех возможных принципов гуманитарного права".

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