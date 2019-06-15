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15.06.19 14:02

Банда торговцев оружием задержана в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Одессе деятельность группировки, которая специализировалась на сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Банда торговцев оружием задержана в Одессе, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений жители Одесской и Николаевской областей. Злоумышленники скупали незаконно полученное оружие для сбыта представителям криминальных кругов. 

Правоохранители задержали двух участников группировки в Одессе при попытке продажи автомата, винтовки Браунинг, которая находилась в розыске в связи с похищением во время квартирной кражи, и двух боевых гранат РГО и РГД-5 с запалами к ним.

Банда торговцев оружием задержана в Одессе, - СБУ 02

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Банда торговцев оружием задержана в Одессе, - СБУ 03
Банда торговцев оружием задержана в Одессе, - СБУ 04

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Сейчас двум задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.

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