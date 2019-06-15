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15.06.19 15:20

Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле здания Верховной Рады активисты обратились к депутатам с требованием законодательно урегулировать использование каннабиса для науки и медицины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Активисты требуют урегулировать доступ пациентов к препаратам из каннабиса при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса при СПИДа, диабетической нейропатии, различных формах склероза и многих других тяжелых болезнях.

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Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 02
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о легализации медицинского каннабиса зарегистрирован в ВР

Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 04
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 05
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 06
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 07
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 08
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 09

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Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 10
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 11

"Требуем облегчить страдания пациентов и защитить право граждан на достойную жизнь и доступ к современному и эффективному лечению", - заявили организаторы мероприятия.

Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 12
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 13
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 14
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 15
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 16
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 17
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 18
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 19

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун выступила за легализацию каннабиса в медицинских целях

Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 20
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 21
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 22
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 23
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 24
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 25
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 26

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Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 27

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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