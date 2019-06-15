Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Активисты требуют урегулировать доступ пациентов к препаратам из каннабиса при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса при СПИДа, диабетической нейропатии, различных формах склероза и многих других тяжелых болезнях.
"Требуем облегчить страдания пациентов и защитить право граждан на достойную жизнь и доступ к современному и эффективному лечению", - заявили организаторы мероприятия.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.