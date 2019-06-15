Десантники 79-й ОДШБр вернулись в Николаев после 8 месяцев службы в зоне проведения ООС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Поздравить десантников с возвращением пришли представители областной и городской власти, горожане, а также семьи военнослужащих.
"Мы не потеряли ни одного метра украинской земли в Приазовье, которую нам доверил защищать народ Украины и которую мы успешно обороняли протяжении почти восьми месяцев ценой здоровья и, к сожалению, жизнь наших воинов. Мы выполнили поставленные боевые задачи и с честью вернулись домой" - заявило командование части.
За время пребывания на передовых позициях бригада потеряла погибшими семь воинов-десантников.