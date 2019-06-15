Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
15.06.19 16:12

Десантники 79-й ОДШБр вернулись в Николаев после 8 месяцев службы в зоне проведения ООС. ФОТОрепортаж

В Николаеве, на территории 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, состоялись официальные торжества по случаю возвращения военнослужащих бригады из района проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Десантники 79-й ОДШБр вернулись в Николаев после 8 месяцев службы в зоне проведения ООС 01

Поздравить десантников с возвращением пришли представители областной и городской власти, горожане, а также семьи военнослужащих.

Десантники 79-й ОДШБр вернулись в Николаев после 8 месяцев службы в зоне проведения ООС 02

Смотрите: Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр "Эдельвейс". ФОТОрепортаж

Десантники 79-й ОДШБр вернулись в Николаев после 8 месяцев службы в зоне проведения ООС 03
Десантники 79-й ОДШБр вернулись в Николаев после 8 месяцев службы в зоне проведения ООС 04

"Мы не потеряли ни одного метра украинской земли в Приазовье, которую нам доверил защищать народ Украины и которую мы успешно обороняли протяжении почти восьми месяцев ценой здоровья и, к сожалению, жизнь наших воинов. Мы выполнили поставленные боевые задачи и с честью вернулись домой" - заявило командование части.

Десантники 79-й ОДШБр вернулись в Николаев после 8 месяцев службы в зоне проведения ООС 05

За время пребывания на передовых позициях бригада потеряла погибшими семь воинов-десантников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Командир десантно-штурмового отделения 79-й ОДШБр Владимир Коваль погиб в бою с наемниками РФ под Павлополем. ФОТО

Десантники 79-й ОДШБр вернулись в Николаев после 8 месяцев службы в зоне проведения ООС 06

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100