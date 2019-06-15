Подземный трубопровод, по которому нелегально качали контрабандное топливо, обнаружили на Луганщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, оперативники спецслужбы установили, что на участке государственной границы в районе одного из поселков Новопсковского района Луганской области проложен незаконный подземный трубопровод для перекачки дизтоплива. Трубопровод выходил во двор частного домовладения, оттуда злоумышленники транспортировали продукцию на территорию бывшего госпредприятия, где находились емкости для хранения ГСМ.

Для легализации контрабандного товара правонарушители заключали фиктивные договоры с предприятиями и реализовывали топливо фермерским хозяйствам в Луганской области.

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По предварительной информации, к противоправной деятельности причастны основатели одного из обществ с ограниченной ответственностью, которое занимается реализацией ГСМ.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили оборудования для перекачки горюче-смазочных материалов, цистерну емкостью 24 кубических метра и 15 тысяч литров дизтоплива в остатке.

По предварительной оценке, стоимость изъятого товара и оборудования составляет около полумиллиона гривен.

Незаконный трубопровод демонтирован. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 204 Уголовного Кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Мероприятия по разоблачению и блокировке незаконных действий проводились совместно с представителями ГФС.

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Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

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