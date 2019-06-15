Солдаты 758 ЦМТО ЧФ РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Как сообщается на сайте сообщества, фигуранты этого расследования служили в 758-м центре материально-технического обеспечения (758 ЦМТО) Черноморского флота РФ (в/ч 63876, ППД - временно оккупированный Крым, Севастополь), передает Цензор.НЕТ.

Об этом подразделении уже шла речь в одном из расследований InformNapalm - в ноябре прошлого года военные 99-й бригады МТО (в/ч 72153, г. Майкоп, Республика Адыгея, РФ) опубликовали фото, сделанные на территории перевалочной базы горючего 758-го центра МТО ЧФ РФ.

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"В то время доказательств участия в агрессии против Украины военных, которые служили в 758-м центра МТЗ, мы не имели. Однако недавно в ходе мониторинга профилей соцсетей необходимые доказательства были найдены. Фотодоказательства участия в операции захвата Крыма опубликовал на своей странице в соцсети российский военный Данилов Сергей Сергеевич, дата рождения - 25.07.1991 г., г. Сочи, Краснодарский край РФ. В альбоме Данилова есть фото наградного удостоверения к медали за оккупацию Крыма за подписью командира 758-го центра МТО полковника Алексея Николаевича Шишечкина", - говорится в расследовании.





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На следующей фотографии Сергей Данилов с сослуживцем Владиславом Диденко, у обоих - медали за оккупацию Крыма.

По данным соцсетей, Владислав Евгеньевич Диденко родом из Волгограда, дата рождения - 09.08.1991 г. Окончил в 2013 году Волгоградский государственный аграрный университет.

"Интересно, что Диденко на своих страницах соцсетей НЕ публиковал доказательств участия в захвате Крыма. Его преступление раскрыл сослуживец Сергей Данилов, в альбоме которого много общих армейских фото с Диденко, в том числе и фото с медалью. А также фото Владислава Диденко с медалью есть в альбоме его отца Евгения Диденко", - подчеркивают расследователи.

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Отмечается, что в перечне подразделений ВС РФ, причастных к захвату Крыма, объявленном Военной прокуратурой Украины, 758 ЦМТО пока не фигурирует.

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