Соревнования на лучший танковый экипаж прошли на Донетчине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Участники соревновались в преодолении полосы препятствий, которая включала практическую отработку по вопросам огневой, тактической, инженерной подготовки, подготовки по радиационной, химической и биологической защите и некоторые специальные элементы - загрузка и разгрузка боеприпасов, эвакуация раненого члена экипажа и предоставление домедицинской помощи.

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Учения проходили в условиях, максимально приближенных к боевым.





Первенство среди пяти команд-участниц завоевал экипаж танка 36-й отдельной бригады морской пехоты, который сейчас выполняет задания в районе проведения операции объединенных сил.

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