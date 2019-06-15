Соревнования на лучший танковый экипаж прошли на Донетчине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Участники соревновались в преодолении полосы препятствий, которая включала практическую отработку по вопросам огневой, тактической, инженерной подготовки, подготовки по радиационной, химической и биологической защите и некоторые специальные элементы - загрузка и разгрузка боеприпасов, эвакуация раненого члена экипажа и предоставление домедицинской помощи.
Учения проходили в условиях, максимально приближенных к боевым.
Первенство среди пяти команд-участниц завоевал экипаж танка 36-й отдельной бригады морской пехоты, который сейчас выполняет задания в районе проведения операции объединенных сил.