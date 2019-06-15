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15.06.19 20:00

Соревнования на лучший танковый экипаж прошли на Донетчине. ФОТОрепортаж

На одном из полигонов Донецкой области прошли соревнования на лучший танковый экипаж.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Соревнования на лучший танковый экипаж прошли на Донетчине 01

Участники соревновались в преодолении полосы препятствий, которая включала практическую отработку по вопросам огневой, тактической, инженерной подготовки, подготовки по радиационной, химической и биологической защите и некоторые специальные элементы - загрузка и разгрузка боеприпасов, эвакуация раненого члена экипажа и предоставление домедицинской помощи.

Соревнования на лучший танковый экипаж прошли на Донетчине 02

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Соревнования на лучший танковый экипаж прошли на Донетчине 03
Соревнования на лучший танковый экипаж прошли на Донетчине 04
Соревнования на лучший танковый экипаж прошли на Донетчине 05
Соревнования на лучший танковый экипаж прошли на Донетчине 06

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Учения проходили в условиях, максимально приближенных к боевым.

Соревнования на лучший танковый экипаж прошли на Донетчине 07
Соревнования на лучший танковый экипаж прошли на Донетчине 08

Первенство среди пяти команд-участниц завоевал экипаж танка 36-й отдельной бригады морской пехоты, который сейчас выполняет задания в районе проведения операции объединенных сил.

Соревнования на лучший танковый экипаж прошли на Донетчине 09

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