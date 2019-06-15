Украинская сборная U-20 стала чемпионом мира по футболу. ФОТОрепортаж

В финале команда Украины обыграла коллег из Республики Корея со счетом 3:1, передает Цензор.НЕТ.
Мячи забили Владислав Супряга (34', 53') и Георгий Цитаишвили (89'). Они ответили дублем на гол с пенальти Ли Кан Ина (5").
Стартовые составы команд:
Украина (U-20): Лунин, Конопля, Сафронов, Бондарь, Бескоровайный, Корниенко, Хахлев, Дрышлюк, Цитаишвили, Булеца, Супряга
Запасные: Кучерук, Ризнык, Веремиенко, Чех, Сикан, Мусолитин, Устименко, Снурницын, Кащук.
Корея (U-20): Ли Гван Йон, Хван Те Хен, Ли Джи Соль, Ким Хен У, Ли Дже Ик, Чхве Чун, Чхо Йон Ук, Ким Се Юн, Ким Чжун Мин, Ли Канг Ин, О Се Хон.
Отметим, что украинская сборная U-20 стала чемпионом мира впервые в истории.