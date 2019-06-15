Бойцы подразделений МВД получили награды за защиту Мариуполя, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, 13 июня 2014 года силами бойцов полка "Азов", Национальной гвардии, правоохранительных органов был освобожден город Мариуполь.

С этим мариупольцев поздравили заместитель главы МВД Вадим Троян, руководитель группировки Национальной гвардии Украины в ООС Игорь Тимошенко, руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Александр Куц, председатель Мариупольского горсовета Вадим Бойченко. Участие в торжественном мероприятии приняли начальник полиции Донецкой области Николай Семенишин и представители других органов МВД.

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40 бойцов, участвовавших в спецоперации, и сейчас защищают Донбасс. Их наградили огнестрельным оружием и другими знаками отличия МВД, грамотами Кабинета министров Украины, благодарностями и ценными подарками.

Торжества завершились маршем защитников, после чего в честь праздника в Мариуполе начался масштабный фестиваль.











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