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15.06.19 23:45

Бойцы подразделений МВД получили награды за защиту Мариуполя, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

По случаю пятой годовщины освобождения Мариуполя от незаконных вооруженных формирований заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян во время визита в Донецкую область вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим Национальной гвардии и полицейским.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, 13 июня 2014 года силами бойцов полка "Азов", Национальной гвардии, правоохранительных органов был освобожден город Мариуполь.

С этим мариупольцев поздравили заместитель главы МВД Вадим Троян, руководитель группировки Национальной гвардии Украины в ООС Игорь Тимошенко, руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Александр Куц, председатель Мариупольского горсовета Вадим Бойченко. Участие в торжественном мероприятии приняли начальник полиции Донецкой области Николай Семенишин и представители других органов МВД.

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40 бойцов, участвовавших в спецоперации, и сейчас защищают Донбасс. Их наградили огнестрельным оружием и другими знаками отличия МВД, грамотами Кабинета министров Украины, благодарностями и ценными подарками.

Торжества завершились маршем защитников, после чего в честь праздника в Мариуполе начался масштабный фестиваль.

Бойцы подразделений МВД получили награды за защиту Мариуполя, - Нацполиция 01
Бойцы подразделений МВД получили награды за защиту Мариуполя, - Нацполиция 02
Бойцы подразделений МВД получили награды за защиту Мариуполя, - Нацполиция 03
Бойцы подразделений МВД получили награды за защиту Мариуполя, - Нацполиция 04
Бойцы подразделений МВД получили награды за защиту Мариуполя, - Нацполиция 05

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Бойцы подразделений МВД получили награды за защиту Мариуполя, - Нацполиция 06
Бойцы подразделений МВД получили награды за защиту Мариуполя, - Нацполиция 07
Бойцы подразделений МВД получили награды за защиту Мариуполя, - Нацполиция 08
Бойцы подразделений МВД получили награды за защиту Мариуполя, - Нацполиция 09
Бойцы подразделений МВД получили награды за защиту Мариуполя, - Нацполиция 10

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Бойцы подразделений МВД получили награды за защиту Мариуполя, - Нацполиция 11
Бойцы подразделений МВД получили награды за защиту Мариуполя, - Нацполиция 12

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