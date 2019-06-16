В Сирии сбили очередной российский беспилотник Орлан-10, - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Международное разведывательное сообщество InformNapalm провело обзор этого инцидента и рассказало как часто сбивают российские БПЛА Орлан-10 в Сирии и в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

По различным оценкам цена одного беспилотника Орлан-10 колеблется от 87 до 120 тыс. долл. Россия потеряла уже несколько десятков таких беспилотников.

По одной из версий, Орлан-10 сбили повстанцы "Фронта национального освобождения" из зенитного орудия. В сети также появились фотографии беспилотника и людей в военной форме, которые позировали с трофеем.

По другой, менее болезненной для российских военных версии, БПЛА вышел из радиуса действия наземной станции и работал в автономном режиме пока не закончилось топливо. Этой версии придерживаются российские комментаторы, объясняя это тем, что на снимках у БПЛА выброшен парашют и это якобы указывает на то, что БПЛА приземлился сам.

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Установлено также, что российский БПЛА Орлан-10 вел разведку в интересах ВС РФ между авиабазой Менах и городом Аазаз, который находится под контролем протурецких повстанцев. Координаты инцидента 36.550741, 37.015686.

Другие инциденты потери российских БПЛА Орлан-10 в Сирии

Это не первый случай потери российских БПЛА в Сирии, именно Орлан-10 периодически становится трофеем сирийских повстанцев.

На этих кадрах видео зафиксировано, как повстанцы в марте 2019 сбили еще один БПЛА, обстреляв его из зенитной установки. И на видеокадрах видно, что БПЛА также выпустил парашют при падении.

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Вот еще один репортаж 2015 года, в котором крупным планом снят сбитый российский БПЛА Орлан-10 с бортовым номером 10270.

Российские войска периодически теряют свои БПЛА Орлан-10 и на территории Украины

По данным международного разведывательного сообщества InformNapalm задокументировано как минимум 14 фактов потерь БПЛА этого типа в Луганской и Донецкой областях. Из них 4 упали в результате сбоя систем, вызванных работой украинских средств радиоэлектронной борьбы, а 10 раз БПЛА Орлан-10 сбивали из стрелкового оружия и ПВО. По другим данным, российские оккупационные войска с момента начала войны на Донбассе потеряли уже не менее 19 таких беспилотных летательных аппаратов.

Против производства Орлан-10 можно применить санкции

Многофункциональный беспилотный летательный комплекс "Орлан-10" активно используется ВС РФ в боевых действиях против Украины и в Сирии. В открытых источниках заявлено, что комплекс разработан российским предприятием "Специальный технологический центр" и входит в состав российской единой системы управления тактического звена, реализующей концепцию сетецентрической войны.

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Оказалось, что от российского производителя в беспилотнике – только корпус и навигационный приемник МНП-М7. Да и тот создан на базе микросхемы ADSP-BF534 американской компании Analog Devices. Остальные комплектующие: GPS-трекер, стартер-генератор, двигатель, модуль зажигания, полетный контроллер, модуль передачи телеметрии и GPS-модуль – произведены в США, Германии, Японии, Китае и других странах. Эти технологии относятся к товарам двойного назначения, которые Россия закупает и использует в военных целях.