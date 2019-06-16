Десантники 25-й ОВДБр провели боевые стрельбы в рамках международных учения Sаber Guardian-2019 в Румынии. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
По плану учений, сводная ротная тактическая группа 25 отдельной воздушно-десантной бригады десантно-штурмовой войск ВСУ получила сигнал о наступлении условного противника и в установленное время вышла на указанный рубеж. Личный состав занял подготовленные боевые позиции.
Контратака состоялась молниеносно. По приказу командира, украинские десантники открыли огонь из боевых машин по вражеским взводным колоннам, которые шли в направлении роты, на расстоянии более тысячи метров.
В то же время, огнем из стрелкового оружия подразделение ДШВ подавило наступление вражеской пехоты. Гранатометчики уничтожили всю бронетехнику условного противника, чем заслужили высокую оценку командира межнационального батальона и офицеров штаба.
Важно отметить, что имитирование группы пехоты противника, которая перешла в наступление, было осуществлено с помощью установленных на подъемниках мишеней на двух рубежах (дальность 400 и 600 метров). Меткость стрельбы личного состава была такой, что организаторам боевой стрельбы пришлось поднимать мишени по несколько раз, чтобы соблюсти замысел учений.
Завершением этапа боевой стрельбы стал плановый отход с позиций переднего края обороны под прикрытием дымовой завесы и огня из зенитных установок ЗУ-23-2.