Десантники 25-й ОВДБр провели боевые стрельбы в рамках международных учения Sаber Guardian-2019 в Румынии. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

По плану учений, сводная ротная тактическая группа 25 отдельной воздушно-десантной бригады десантно-штурмовой войск ВСУ получила сигнал о наступлении условного противника и в установленное время вышла на указанный рубеж. Личный состав занял подготовленные боевые позиции.





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Контратака состоялась молниеносно. По приказу командира, украинские десантники открыли огонь из боевых машин по вражеским взводным колоннам, которые шли в направлении роты, на расстоянии более тысячи метров.

В то же время, огнем из стрелкового оружия подразделение ДШВ подавило наступление вражеской пехоты. Гранатометчики уничтожили всю бронетехнику условного противника, чем заслужили высокую оценку командира межнационального батальона и офицеров штаба.







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Важно отметить, что имитирование группы пехоты противника, которая перешла в наступление, было осуществлено с помощью установленных на подъемниках мишеней на двух рубежах (дальность 400 и 600 метров). Меткость стрельбы личного состава была такой, что организаторам боевой стрельбы пришлось поднимать мишени по несколько раз, чтобы соблюсти замысел учений.







Завершением этапа боевой стрельбы стал плановый отход с позиций переднего края обороны под прикрытием дымовой завесы и огня из зенитных установок ЗУ-23-2.

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