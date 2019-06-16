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16.06.19 16:40

Десантники 25-й ОВДБр провели боевые стрельбы в рамках международных учения Sаber Guardian-2019 в Румынии. ФОТОрепортаж

Во время многонациональных учений "Sаber Guardian-2019"в Румынии украинские десантники продемонстрировали высокий уровень мастерства во владении штатным оружием и управлении огнем на этапе боевых стрельб.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Десантники 25-й ОВДБр провели боевые стрельбы в рамках международных учения Sаber Guardian-2019 в Румынии 01

По плану учений, сводная ротная тактическая группа 25 отдельной воздушно-десантной бригады десантно-штурмовой войск ВСУ получила сигнал о наступлении условного противника и в установленное время вышла на указанный рубеж. Личный состав занял подготовленные боевые позиции.

Десантники 25-й ОВДБр провели боевые стрельбы в рамках международных учения Sаber Guardian-2019 в Румынии 02
Десантники 25-й ОВДБр провели боевые стрельбы в рамках международных учения Sаber Guardian-2019 в Румынии 03

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Десантники 25-й ОВДБр провели боевые стрельбы в рамках международных учения Sаber Guardian-2019 в Румынии 04

Контратака состоялась молниеносно. По приказу командира, украинские десантники открыли огонь из боевых машин по вражеским взводным колоннам, которые шли в направлении роты, на расстоянии более тысячи метров.

В то же время, огнем из стрелкового оружия подразделение ДШВ подавило наступление вражеской пехоты. Гранатометчики уничтожили всю бронетехнику условного противника, чем заслужили высокую оценку командира межнационального батальона и офицеров штаба.

Десантники 25-й ОВДБр провели боевые стрельбы в рамках международных учения Sаber Guardian-2019 в Румынии 05
Десантники 25-й ОВДБр провели боевые стрельбы в рамках международных учения Sаber Guardian-2019 в Румынии 06
Десантники 25-й ОВДБр провели боевые стрельбы в рамках международных учения Sаber Guardian-2019 в Румынии 07

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Важно отметить, что имитирование группы пехоты противника, которая перешла в наступление, было осуществлено с помощью установленных на подъемниках мишеней на двух рубежах (дальность 400 и 600 метров). Меткость стрельбы личного состава была такой, что организаторам боевой стрельбы пришлось поднимать мишени по несколько раз, чтобы соблюсти замысел учений.

Десантники 25-й ОВДБр провели боевые стрельбы в рамках международных учения Sаber Guardian-2019 в Румынии 08
Десантники 25-й ОВДБр провели боевые стрельбы в рамках международных учения Sаber Guardian-2019 в Румынии 09
Десантники 25-й ОВДБр провели боевые стрельбы в рамках международных учения Sаber Guardian-2019 в Румынии 10

Завершением этапа боевой стрельбы стал плановый отход с позиций переднего края обороны под прикрытием дымовой завесы и огня из зенитных установок ЗУ-23-2.

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Десантники 25-й ОВДБр провели боевые стрельбы в рамках международных учения Sаber Guardian-2019 в Румынии 11

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