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16.06.19 19:55

Полиция установила трех наемников из Италии, воевавших за террористов на Донбассе, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Полиция установила трех наемников из Италии, которые воевали против Украины на Донбассе.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.

Полиция установила трех наемников из Италии, воевавших за террористов на Донбассе, - Аброськин 01

"Собраны исчерпывающие материалы, разоблачающие преступную деятельность трех наемников из Италии, эти иностранцы за денежное вознаграждение совершали преступления в отношении народа Украины.

Это:
- Палмери Андреа (Palmeri Andrea), 17.07.1979 г.р., уроженец провинции Ливорно, гражданин Италии.
- Каругати Габриель (Karugati Gabriel) 28.03.1989 г.р., гражданин Италии.
- Каваллери Массимилиано (Cavalleri Massimiliano), 09.11.1975 г.р., гражданин Италии

Полиция установила трех наемников из Италии, воевавших за террористов на Донбассе, - Аброськин 02

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Полиция установила трех наемников из Италии, воевавших за террористов на Донбассе, - Аброськин 03
Полиция установила трех наемников из Италии, воевавших за террористов на Донбассе, - Аброськин 04

Всем трем объявлено о подозрении за участие в незаконных террористических формированиях, - написал Аброськин.

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Полиция установила трех наемников из Италии, воевавших за террористов на Донбассе, - Аброськин 05

Полиция установила трех наемников из Италии, воевавших за террористов на Донбассе, - Аброськин 06

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