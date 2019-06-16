Полиция установила трех наемников из Италии, воевавших за террористов на Донбассе, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.

"Собраны исчерпывающие материалы, разоблачающие преступную деятельность трех наемников из Италии, эти иностранцы за денежное вознаграждение совершали преступления в отношении народа Украины.

Это:

- Палмери Андреа (Palmeri Andrea), 17.07.1979 г.р., уроженец провинции Ливорно, гражданин Италии.

- Каругати Габриель (Karugati Gabriel) 28.03.1989 г.р., гражданин Италии.

- Каваллери Массимилиано (Cavalleri Massimiliano), 09.11.1975 г.р., гражданин Италии

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Всем трем объявлено о подозрении за участие в незаконных террористических формированиях, - написал Аброськин.

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