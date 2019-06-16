Чувствует себя хорошо, ни на что не жалуется, - мать политзаключенного Кольченко побывала на первом почти за год свидании с сыном. ФОТО

Как сообщила в Facebook племянница Кольченко Анастасия, женщина трое суток провела у сына, передает Цензор.НЕТ.

"10 июня мама Саши вышла из колонии после долгосрочного свидания, которое длилось трое суток. Это их пятая встреча в неволе. Последнее долгосрочное свидание состоялось в июле 2018 года. Саша чувствует себя хорошо, как обычно, ни на что не жалуется. Очень ждал этой встречи, чтобы вспомнить вкус домашней еды приготовленной руками мамы. Российское СМИ практически не читает, кроме "Новой газеты", из которой по-прежнему вырезают и закрашивают статьи с "запрещенной информацией", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политзаключенного Кольченко выпустили из штрафного изолятора, он чувствует себя нормально, - правозащитница Щур

Девушка отметила, что Александр Кольченко, "как обычно, задает множество вопросов про семью, друзей, ситуацию в мире, а точнее - про Украину и Крым".

"Когда потеплело, начал чаще ходить на прогулки, играть в волейбол и просто ходить в спортзал. Вместе с адвокатом собирается писать ходатайство об изменении режима содержания. Также передает всем привет и просит писать письма", - сообщила Анастасия Кольченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинец, политзаключенный, - Кольченко отвечает на вопросы представителей общественной наблюдательной комиссии Челябинской области. ВИДЕО







Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

Также читайте: Российские тюремщики не пускают украинского консула к Кольченко, называя его гражданином РФ, - спикер МИД Зеленко

31 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.