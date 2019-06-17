Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
17.06.19 08:41

В Украину из США направлены два контейнера медицинского гуманитарного груза, - посольство. ФОТОрепортаж

В Украину из США направлен груз гуманитарной помощи - результат работы проекта Support Hospitals in Ukraine при поддержке United Help Ukraine и Посольства Украины в США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

Так, из города Денвер, штат Колорадо, в Украину отправлены два 40-ка футовых контейнера медицинского гуманитарного груза.

В Украину из США направлены два контейнера медицинского гуманитарного груза, - посольство 01

Отмечается, что все медицинское оборудование будет направлено в четыре медицинских учреждения Украины военного и детского направлений: в Военно-медицинский клинический центр профессиональной патологии личного состава Вооруженных Сил Украины (г. Ирпень), в Детскую клиническую больницу Охматдет (Львов), в Детскую больницу города Житомира и житомирский реабилитационный центр братьев Кузьминых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Красный Крест направил на оккупированный Донбасс 295 тонн гумпомощи, - Госпогранслужба

В Украину из США направлены два контейнера медицинского гуманитарного груза, - посольство 02

"Посольство и в дальнейшем будет способствовать реализации проектов направления медицинского оборудования, в первую очередь, для лечения раненых ветеранов, что предусмотрено в совместном Меморандуме Посольства с проекте Support Hospitals in Ukraine", - сказано в сообщении.

В Украину из США направлены два контейнера медицинского гуманитарного груза, - посольство 03
В Украину из США направлены два контейнера медицинского гуманитарного груза, - посольство 04
В Украину из США направлены два контейнера медицинского гуманитарного груза, - посольство 05
В Украину из США направлены два контейнера медицинского гуманитарного груза, - посольство 06
В Украину из США направлены два контейнера медицинского гуманитарного груза, - посольство 07
Фото: пресс-служба посольства Украины в США

В Украину из США направлены два контейнера медицинского гуманитарного груза, - посольство 08

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100