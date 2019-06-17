Ночью в 16-этажном жилом доме в Киеве произошел пожар, жильцы эвакуированы. ФОТОрепортаж

Об эом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

Сообщается, что вызов на линию "101" поступил около 00:50.

Когда прибыли спасатели, то огонь уже охватил одну из комнат квартиры на третьем этаже. Пожарные незамедлительно приступили к локализации возгорания, чтобы не допустить распространения огня. А уже в 01:40 пожар удалось полностью ликвидировать.

К счастью, обошлось без пострадавших. Жильцы квартиры и соседи смогли самостоятельно выйти на улицу. Стоит отметить, что из-за задымленности спасателям пришлось эвакуировать 12 человек, которые проживают на вышестоящих этажах.

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На месте работали четыре единицы техники и около 15 человек личного состава. Также дежурили медики и полиция. Причины возгорания будут выясняться.

Напомним, ранее мы сообщали, что 13 июня в Подольском районе Киева по адресу улица Новоконстантиновская, 21 произошел пожар. Горели склады на территории промзоны.





Фото: Информатор