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17.06.19 10:54

"Желаю вам не зазнаваться и работать дальше", - министр молодежи и спорта Жданов о победе футбольной сборной Украины U-20. ФОТО

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов пожелал украинским футболистам, которые победили на чемпионате мира U-20, не зазнаваться и работать дальше.

Об этом сообщает сайт УАФ, передает Цензор.НЕТ.

Желаю вам не зазнаваться и работать дальше, - министр молодежи и спорта Жданов о победе футбольной сборной Украины U-20 01

"Хочу вам поклониться от имени всех украинских любителей футбола. С замиранием сердца мы смотрели финальный матч чемпионата мира. И победа пришла. Особлива благодарность тренерам, руководству УАФ, администраторам и врачам. Большое спасибо родителям, что воспитали таких ребят. Желаю вам не зазнаваться и работать дальше. Будем двигаться вперед ", - сказал Жданов.

Желаю вам не зазнаваться и работать дальше, - министр молодежи и спорта Жданов о победе футбольной сборной Украины U-20 02

Напомним, футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею 3:1. Это первый в истории украинского футбола титул чемпионов мира.

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