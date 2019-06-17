Смертельное ДТП под Харьковом: 24-летний водитель автомобиля Geely "влетел" в автобус с 50 пассажирами. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Харьковской области.

"17 июня около 1:05 на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" на территории Валковского района произошло столкновение автомобиля "Geely CK" под управлением 24-летнего водителя и автобуса "Scania". Водитель иномарки двигался в направлении города Валки, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со следующим во встречном направлении автобусом "Scania"", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что автобус следовал по маршруту "Каменск-Шахтинский-Киев". 61-летний водитель общественного транспорта осуществлял перевозку пассажиров в количестве 50 человек.

Следователями решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.