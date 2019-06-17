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17.06.19 14:07

"Украинцы успешные здесь, мы поможем им быть успешными и дома", - Зеленский на встрече в стартап-инкубаторе Station F в Париже. ФОТО

Президент Владимир Зеленский во время официального визита в Париж посетил кампус стартапов "Станция Ф" (Station F).

Об этом сообщает Администрация президента в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Украинцы успешные здесь, мы поможем им быть успешными и дома, - Зеленский на встрече в стартап-инкубаторе Station F в Париже 01

Отмечается, что Station F имеет почти 1000 проектов из 50 стран и является в Париже крупнейшим стартап-комплексом Европы.

"Это магнит для талантливой молодежи, который создает наше общее будущее", - сказал Зеленский во время визита.

"Украинцы успешные здесь, мы поможем им быть успешными и дома", - добавил он.

Президент также отметил, что "цифровые решения - приоритет нашего развития".

Украинцы успешные здесь, мы поможем им быть успешными и дома, - Зеленский на встрече в стартап-инкубаторе Station F в Париже 02

"В прошлом году доля ИТ-индустрии в украинской экономике составляла 4% ВВП, а экспорт информационных услуг во Францию ​​вырос на 1,5%", - отметил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж с однодневным официальным визитом. 

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