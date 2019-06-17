"Украинцы успешные здесь, мы поможем им быть успешными и дома", - Зеленский на встрече в стартап-инкубаторе Station F в Париже. ФОТО

Об этом сообщает Администрация президента в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Station F имеет почти 1000 проектов из 50 стран и является в Париже крупнейшим стартап-комплексом Европы.
"Это магнит для талантливой молодежи, который создает наше общее будущее", - сказал Зеленский во время визита.
"Украинцы успешные здесь, мы поможем им быть успешными и дома", - добавил он.
Президент также отметил, что "цифровые решения - приоритет нашего развития".
"В прошлом году доля ИТ-индустрии в украинской экономике составляла 4% ВВП, а экспорт информационных услуг во Францию вырос на 1,5%", - отметил Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж с однодневным официальным визитом.