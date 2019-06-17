Задержан фельдшер, пытавшийся пронести в СИЗО Киева наркотики более чем на 40 тыс. грн, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в г.Киеве.

Получив оперативную информацию о попытке пронести на территорию СИЗО наркотики, работники управления противодействия наркопреступности начали проводить оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование правонарушения.

Правоохранители установили, что 45-летний фельдшер планирует внести в спецучреждение запрещенные вещества, чтобы в дальнейшем продать заключенным. Злоумышленника полицейские задержали на входе в помещение.

Во время поверхностного осмотра в футляре от его очков и в пачке сигарет работники полиции обнаружили четыре пакета с марихуаной и 20 свертков с метадоном. По ценам "черного" рынка, стоимость изъятого составляет более 40 тыс. гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В порту Одессы обнаружен растворенный в краске кокаин из Южной Америки стоимостью $20 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.