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17.06.19 15:03

Делегация Литвы посетила район проведения ООС, где ознакомилась с системой медобеспечения украинских военнослужащих. ФОТОрепортаж

Представительская делегация во главе с канцлером Министерства обороны края Литовской Республики госпожа Дайвой Белецкиене посетила район проведения операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, во время визита литовские чиновники побывали в Селидово, Курахово и Авдеевке.

Делегация Литвы посетила район проведения ООС, где ознакомилась с системой медобеспечения украинских военнослужащих 01

Иностранные гости ознакомились с организационной структурой системы медицинского обеспечения ООС, алгоритмом и особенностями оказания медицинской помощи украинским военнослужащим.

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Делегация Литвы посетила район проведения ООС, где ознакомилась с системой медобеспечения украинских военнослужащих 02

По завершению визита, представители литовской и украинской сторон обсудили вопросы, которые вызывают взаимный интерес и обменялись мнениями по отдельным аспектам дальнейшего расширения сферы сотрудничества.

Делегация Литвы посетила район проведения ООС, где ознакомилась с системой медобеспечения украинских военнослужащих 03
Делегация Литвы посетила район проведения ООС, где ознакомилась с системой медобеспечения украинских военнослужащих 04
Делегация Литвы посетила район проведения ООС, где ознакомилась с системой медобеспечения украинских военнослужащих 05
Делегация Литвы посетила район проведения ООС, где ознакомилась с системой медобеспечения украинских военнослужащих 06
Делегация Литвы посетила район проведения ООС, где ознакомилась с системой медобеспечения украинских военнослужащих 07
Делегация Литвы посетила район проведения ООС, где ознакомилась с системой медобеспечения украинских военнослужащих 08
Делегация Литвы посетила район проведения ООС, где ознакомилась с системой медобеспечения украинских военнослужащих 09
Фото: пресс-центр ОС

Делегация Литвы посетила район проведения ООС, где ознакомилась с системой медобеспечения украинских военнослужащих 10

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