20 тонн свежемороженой рыбы, импортируемой в Украину через фиктивную компанию, изъяли в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205 УК Украины установлена одна из компаний, недавно зарегистрированная на территории столицы, которая в 2019 году сформировала налоговый кредит для ряда транзитных предприятий.

В ходе досудебного расследования была допрошена директор и основатель компании-фигуранта, которая сообщила, что не имеет никакого отношения к указанному предприятию, уставный фонд не формировала, каких-либо контрактов с нерезидентами не заключала, а компанию зарегистрировала за денежное вознаграждение, не имея целью ведения финансово-хозяйственной деятельности.

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Вместе с тем указанным предприятием подано в Киевскую городскую таможню ГФС предварительную таможенную декларацию на импорт в Украину партии свежемороженой рыбы в таможенном режиме "импорт". Указанную продукцию доставили на территорию таможни и переместили на таможенный склад.

По факту нарушения таможенных правил, ответственность за которые предусмотрена ст. 483 Таможенного кодекса Украины, работниками Киевской городской таможни ГФС составлен соответствующий протокол.

В дальнейшем в г.Киеве проведено санкционированный обыск указанного складского помещения, по результатам которого изъято 20 тонн свежемороженой рыбы общей стоимостью около 1,4 млн грн.







На изъятые ТМЦ наложен арест, расследование уголовного производства продолжается.