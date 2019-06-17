Ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который в Украину было импортировано бытовых товаров на 40 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева была установлена группа киевлян и жителей Ужгорода, которые предоставляли владельцам розничных торговых сетей, осуществляющих торговлю мебелью, осветительными приборами и другими товарами, услуги по минимизации уплаты таможенных платежей при импорте товаров по заниженной таможенной стоимости.

Для реализации преступных намерений фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий, в т.ч. нерезидентов. По заказу "клиентов" (выгодоприобретателей) фигуранты заключали между подконтрольными компаниями-импортерами и нерезидентами договоры об импорте определенных видов товаров. При этом от имени нерезидентов изготовлялись поддельные пакеты документов (инвойсы, контракты, CMR и др.), в которые вносились недостоверные сведения о стоимости, количестве и ассортименте импортируемых ТМЦ. Указанные документы использовались при таможенном оформлении товаров по заниженной таможенной стоимости.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 20 тонн свежемороженой рыбы, импортируемой в Украину через фиктивную компанию, изъяли в Киеве. ФОТОрепортаж

В дальнейшем ввезенная по заниженной таможенной стоимости продукция передавалась выгодоприобретателям - владельцам розничных торговых сетей и физическим лицам, которые осуществляют торговлю мебелью, осветительными приборами за наличные средства без отражения операций в бухгалтерском и налоговом учете.

При этом за счет сформированного импортного налогового кредита предприятия-импортеры формировали налоговые обязательства по НДС для предприятий транзитно-конвертационных групп и СХД реального сектора экономики.

Общий объем операций, проведенных через предприятия, которые входили в состав центра минимизации таможенных платежей, составил более 40 млн гривен.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных, складских и жилых помещениях Киева и Ужгорода, которые использовались фигурантами, изъяты регистрационные документы и печати подконтрольных компаний, а также черновые записи, бухгалтерские и банковские документы, подтверждающие незаконную деятельность.





Продолжается следствие.