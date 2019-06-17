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17.06.19 21:44

Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты. ФОТОрепортаж

17 июня состоялся официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского во Французскую Республику.

Пресс-служба президента опубликовала фоторепортаж об этом событии, информирует Цензор.НЕТ.

Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты 01
Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты 02
Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты 03

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Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты 04
Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты 05
Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты 06
Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты 07

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Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты 08
Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты 09
Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты 10

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Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты 11
Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты 12
Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты 13

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Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты 14

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