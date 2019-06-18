Автобус с туристами столкнулся с тягачом на Хмельнитчине: погиб мужчина, три женщины в реанимации. ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Хмельницкой области, передает Цензор.НЕТ.

"Около 2:45 часов ночи 18 июня на линию 102 поступило сообщение о ДТП в пгт Войтовцы Волочиского района Хмельницкой области. По предварительным данным, 58-летний львовянин, управляя автобусом международного сообщения "Неаполь-Херсон", допустил столкновение с автомобилем-тягачом Iveco с прицепом, который двигался в попутном направлении. Автобус ударился в заднюю часть прицепа, в результате чего съехал в кювет, где столкнулся с деревом", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в полиции, в результате аварии погиб 31-летний житель Львовской области. Три женщины 1955, 1956 и 1957 годов рождения получили телесные повреждения и находятся в реанимационном отделении Волочиской больницы.

Всего в автобусе находилось 26 пассажиров.





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По данному факту следственное управление ГУНП в Хмельницкой области открыло уголовное производство по ч. 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которой управляют транспортными средствами".

Сейчас водитель автобуса задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.