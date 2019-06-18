Возвращение России в ПАСЕ без выполнения обязательств негативно скажется на авторитете этой международной организации, - глава латвийской делегации Либин-Эгнер. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Посольства Украины, Мищенко поблагодарил за неизменную поддержку Латвией Украины в рамках международных организаций, в т.ч. в рамках ПАСЕ. Стороны обсудили ситуацию накануне июньской части ПАСЕ и осудили возможность возвращения полномочий российской делегации в ПАСЕ без выполнения требований Ассамблеи, которые были введены в ответ на российскую агрессию против Украины. Особенно посол отметил поддержку Латвии в ходе 129-го заседания Комитета министров СЕ 17 мая 2019 года в Хельсинки, когда Латвия не поддержала одобрение регламентным комитетом проекта резолюции, которая подтверждает полномочия российской делегации.

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Вице-спикер Сейма подчеркнула, что позиция Латвийской Республики полностью солидарна с Украиной и отметила, что безусловное возвращение России в ПАСЕ без выполнения ею своих обязательств будет иметь негативные последствия для авторитета этой международной организации.

Посол Украины ознакомил вице-спикера и других членов латвийской делегации в ПАСЕ с актуальной ситуацией в Украине в контексте продолжения страной-оккупантом нарушения прав человека, в частности прав крымских татар в оккупированном Крыму, а также нарушения Минских договоренностей по нормализации ситуации на Донбассе. Посол Украины высоко оценил решение латвийского парламента по осуждению депортации крымских татар и признание ее геноцидом. Как отметил А.Мищенко, в Латвии, как и в Украине, хорошо помнят преступления советского тоталитарного режима и поэтому осуждают его проявления в действиях сегодняшнего руководства Кремля.





Фото: press-service of Saeima

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Напомним, Россия перестала участвовать в работе ПАСЕ в 2016 году. Это произошло после того, как российскую делегацию лишили права голоса из-за присоединения Крыма. После этого Москва также прекратила выплату членских взносов в организацию.

3 июня 2019 года регламентный комитет ПАСЕ утвердил проект резолюции, которым предлагается внести изменения в регламент, что может осложнить наложения санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возможное возвращение в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

Ассамблея рассмотрит утвержденный комитетом проект резолюции в конце июня.

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