Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня. ФОТОрепортаж

День работы ВР от парламентского корреспондента Цензор.НЕТ,
Зал ВР 18 июня. Большую часть времени депутаты голосовали за поправки к Избирательному кодексу. Из более 4 тысяч поправок нардепы рассмотрели всего 466
Андрей Кожемякин (Батькивщина) и Антон Геращенко (Народный фронт)
Дмитрий Добродомов, идущий по на выборы по списку "Гражданской позиции"
Депутаты фракции "Блока Порошенко"
Андрей Ильенко, Юрий Шухевич и Оксана Корчинская
Депутатские совещания
Юрий Мороко с непонятным рисунком
Артур Герасимов (БПП) и Антон Геращенко (Народный фронт)
Одинокий Мустафа Демилев в зале ВР
Ефим Звягильский, Надежда Савченко и Раиса Богатырева
Во время общения Ефим Звягильский положил руку на колено Надежде Савченко