Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня. ФОТОрепортаж

День работы ВР от парламентского корреспондента Цензор.НЕТ,

Зал ВР 18 июня. Большую часть времени депутаты голосовали за поправки к Избирательному кодексу. Из более 4 тысяч поправок нардепы рассмотрели всего 466

Андрей Кожемякин (Батькивщина) и Антон Геращенко (Народный фронт)

Дмитрий Добродомов, идущий по на выборы по списку "Гражданской позиции"

Депутаты фракции "Блока Порошенко"



Андрей Ильенко, Юрий Шухевич и Оксана Корчинская





Депутатские совещания





Юрий Мороко с непонятным рисунком

Артур Герасимов (БПП) и Антон Геращенко (Народный фронт)









Одинокий Мустафа Демилев в зале ВР

Ефим Звягильский, Надежда Савченко и Раиса Богатырева





Во время общения Ефим Звягильский положил руку на колено Надежде Савченко