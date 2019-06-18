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18.06.19 22:43

Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня. ФОТОрепортаж

Во вторник 18 июня Верховная Рада принимала поправки в Избирательный кодекс. Кроме того, депутаты рисовали и общались между собой.

День работы ВР от парламентского корреспондента Цензор.НЕТ,

Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня 01

Зал ВР  18 июня. Большую часть времени депутаты голосовали за поправки к Избирательному кодексу. Из более 4 тысяч поправок нардепы рассмотрели всего 466

Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня 02

Андрей Кожемякин (Батькивщина) и Антон Геращенко (Народный фронт)

Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня 03

Дмитрий Добродомов, идущий по на выборы по списку "Гражданской позиции"

Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня 04

Депутаты фракции "Блока Порошенко"
Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня 05

Андрей Ильенко, Юрий Шухевич и Оксана Корчинская

Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня 06
Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня 07

Депутатские совещания

Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня 08
Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня 09

Юрий Мороко с непонятным рисунком 

Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня 10

Артур Герасимов (БПП) и Антон Геращенко (Народный фронт)

Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня 11


Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня 12

Одинокий Мустафа Демилев в зале ВР 

Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня 13

Ефим Звягильский, Надежда Савченко и Раиса Богатырева 

Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня 14
Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня 15

Во время общения Ефим Звягильский положил руку на колено Надежде Савченко 

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