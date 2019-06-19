ЕСПЧ обязал Украину выплатить по 6 тыс. евро активистам, выступавшим против вырубки харьковского парка Горького в 2010 году. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в решении, обнародованном на сайте ЕСПЧ, передает Цензор.НЕТ.
Решение ЕСПЧ Громадського радіо объяснил председатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Он напомнил, что в мае 2010 года подразделение харьковского горсовета "Муниципальная охрана" разогнало лагерь протестующих, недовольных вырубкой деревьев и строительством дороги через парк Горького.
"Суд признал нарушение статьи 11, а именно - о мирных собраниях относительно всех 11 заявителей. А по четырем он еще установил нарушение статьи 3, где говорится о плохом обращении. Поскольку остальные заявителей были пострадавшими только из-за нарушения свободы на мирные собрания, без применения насилия, то суд ограничился присуждением компенсации только этим четырем заявителям. По первому и второму заявителю: еще имело место нарушение статьи 6.1, которое было связано с тем, что они не имели возможности присутствовать при апелляционного производства по их делам. Их адвокаты обжаловали содержание под стражей, решение суда о наказании 15 суток без участия заявителей, которые в это время отбывали это наказание, и не могли присутствовать. Суд в этом увидел нарушение права на справедливый суд. По первому и второму заявителю была очевидна несправедливость их наказания на 15 суток без всякой вины. Как известно, международная амнистия даже признала их узниками совести", - рассказал Евгений Захаров.
По словам Захарова, двое заявителей пострадали от нападения со стороны лесорубов и муниципальной стражи.
Каждому из заявителей Украина должна выплатить по 6000 евро и компенсировать 16 600 евро судебных издержек. Всего из государственного бюджета Украина должна уплатить 40 600 евро или миллион двести тысяч гривен.
Напомним, 19 мая исполнительный комитет Харьковского городского совета принял решение "Об удалении зеленых насаждений между улицей Новгородской и Сумской в районе улицы Белая Акация", которым разрешил вырубить на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького 503 дерева.
20 мая в защиту самого старого парка города вышли активисты с требованием прекратить вырубку столетних деревьев без согласования с Государственной экологической инспекцией Министерства охраны окружающей природной среды Украины и без резолюции общественных слушаний.
На протяжении двух недель на территории парка произошли столкновения между защитниками деревьев и так званой муниципальной охраной. Были установлены палатки, в которых круглосуточно дежурили активисты, на деревьях сидели альпинисты, чтобы помешать вырубке деревьев. В результате столкновений несколько активистов были госпитализированы.
Дзержинский районный суд города Харькова 9 июня приговорил защитников деревьев в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького Чернегу и Еварницкого к 15 суткам админареста за неповиновение сотрудникам милиции.
УЕФА написала официальное письмо вице-премьеру по вопросам подготовки к Евро-2012 Борису Колесникову, что вырубка парка в Харькове вредит имиджу Евро-2012.