Оккупанты с утра проводят обыски в двух домах крымских татар, - "Крымская солидарность". ФОТО

Об этом сообщает Крымская солидарность, передает Цензор.НЕТ.

"В Сары-Су (Белогорской район) по улице Чадыр Кермен идут следственные мероприятия по двум адресам. В доме Джанджакова Аксеита обыск закончился. Со слов родных, сообщивших об обыске, сам хозяин домовладения находится за пределами Крыма. В доме проживает другой человек. На данный момент следственные мероприятия проходят в доме матери Джанджакова Аксеита, там проживает пожилая бабушка - Сеттарова Ребия (около 90 лет)", - говорится в сообщении.

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